Польша разместит на границе с Украиной системы ПВО Patriot

Более того, поскольку там считают Польшу военным партнером, на охрану ее воздушных границ будут отправлены и немецкие истребители. А чуть ранее глава польского оборонного ведомства сообщил, что уже в следующем году страна получит первые ракетные комплексы HIMARS. Такое планомерное накачивание Польши оружием подтверждает ее главенствующую роль в укреплении НАТО в Балтии. Ранее эту миссию выполняла Германия, но теперь она скорее превратилась в логистический центр Североатлантического альянса, а Польша стала главным военным союзником США в Европе, сообщает американское издание Politico со ссылкой на представителя Пентагона. После таких громких заявлений Польше, военный бюджет которой увеличится в два раза, сотрудничество с ФРГ уже не кажется таким перспективным. Интересно, что далеко не все поляки воодушевлены таким поворотом событий. Многие считают, что размещая в Польше свое вооружение, Берлин намерен установить в Европе свое военное господство.