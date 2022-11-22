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Польша разместит на границе с Украиной системы ПВО Patriot

22 ноября 2022 13:35
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Новости Польши. Польша разместит у восточных границ батареи американских систем ПВО Patriot. Об этом сообщил министр обороны страны. По его словам, отправить дополнительное вооружение Варшаве предложила Германия. Эту информацию подтвердили и в Берлине, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша разместит на границе с Украиной системы ПВО Patriot -1

Более того, поскольку там считают Польшу военным партнером, на охрану ее воздушных границ будут отправлены и немецкие истребители. А чуть ранее глава польского оборонного ведомства сообщил, что уже в следующем году страна получит первые ракетные комплексы HIMARS. Такое планомерное накачивание Польши оружием подтверждает ее главенствующую роль в укреплении НАТО в Балтии. Ранее эту миссию выполняла Германия, но теперь она скорее превратилась в логистический центр Североатлантического альянса, а Польша стала главным военным союзником США в Европе, сообщает американское издание Politico со ссылкой на представителя Пентагона. После таких громких заявлений Польше, военный бюджет которой увеличится в два раза, сотрудничество с ФРГ уже не кажется таким перспективным. Интересно, что далеко не все поляки воодушевлены таким поворотом событий. Многие считают, что размещая в Польше свое вооружение, Берлин намерен установить в Европе свое военное господство.

# Международная политика # Мариуш Блащак # Новости Польши # Фотофакт

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