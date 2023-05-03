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Польша планирует добиваться репараций от России после выплат от Германии

03 мая 2023 06:57
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Новости Польши. Варшава намерена добиваться репараций от России после выплат от Германии. Об этом заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Польша планирует добиваться репараций от России после выплат от Германии-1

Как подчеркнул Марчин Пшидач, после того как обсуждение вопроса с Берлином завершится успешно, Варшава «начнет дискуссию с другим угнетателем». Правда, пока переговоры с ФРГ зашли в тупик.  

Польша планирует добиваться репараций от России после выплат от Германии-4

Германия отказалась даже обсуждать репарации с Польшей. Варшава в ответ обратилась в Конгресс США с просьбой помочь получить от Берлина выплаты за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.  

# Международная политика # Марчин Пшидач # Новости Польши # Фотофакт

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