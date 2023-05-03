Польша планирует добиваться репараций от России после выплат от Германии

Новости Польши. Варшава намерена добиваться репараций от России после выплат от Германии. Об этом заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. Варшава намерена добиваться репараций от России после выплат от Германии. Об этом заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как подчеркнул Марчин Пшидач, после того как обсуждение вопроса с Берлином завершится успешно, Варшава «начнет дискуссию с другим угнетателем». Правда, пока переговоры с ФРГ зашли в тупик.
Германия отказалась даже обсуждать репарации с Польшей. Варшава в ответ обратилась в Конгресс США с просьбой помочь получить от Берлина выплаты за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.