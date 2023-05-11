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Польша передала Украине 14 истребителей МиГ-29

11 мая 2023 17:04
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Сегодня, одиннадцатого мая, в СМИ поступила новость, что Польша передала Украине 14 истребителей МиГ-29.  

Как сообщает РИА Новости, всего страны НАТО оказали Киеву помощь в размере 28 самолетов, половина из которых прибыла из Польши. Но это не единственная «благотворительная акция». Из более чем 500 танков, переданных Западом, 325 являются польскими. На втором месте находятся Нидерланды. Здесь 85 единиц военной техники. Дальше идут Германия и США.  

В МИД России заявляют, что такие действия со стороны НАТО могут плачевно кончиться. Ведь на российско-украинские переговоры это никак не влияет, а лишь подливает масло в огонь.  

# Международная политика # Фотофакт

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