Зеленский не поедет на саммит НАТО без приглашения Украины вступить в Альянс

Украинский лидер Владимир Зеленский откажется от присутствия на июльском саммите НАТО в Вильнюсе, если главы стран-членов Североатлантического альянса «не проявят мужества» в вопросе присоединения к блоку Киева. Такое заявление сделал замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква, пишет РИА Новости.

У президента нет повода и времени ехать на саммит, если не будет результата, сообщил Жовква. Отдельное внимание он акцентировал на Финляндии и Швеции. Страны отправили заявку на присоединение к Альянсу в 2022 году и союзники практически сразу на нее ответили.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вступление Киева в Альянс не представляется возможным, пока продолжается украинский конфликт. Он также отмечал, что на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля текущего года, планируется приблизить Украину к Североатлантическому блоку. Речь шла о создании Совета Украина-НАТО, а также рассмотрении многолетней программы военной помощи Киеву.

