Прямой эфир

Зеленский не поедет на саммит НАТО без приглашения Украины вступить в Альянс

30 июня 2023 06:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Украинский лидер Владимир Зеленский откажется от присутствия на июльском саммите НАТО в Вильнюсе, если главы стран-членов Североатлантического альянса «не проявят мужества» в вопросе присоединения к блоку Киева. Такое заявление сделал замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква, пишет РИА Новости.

У президента нет повода и времени ехать на саммит, если не будет результата, сообщил Жовква. Отдельное внимание он акцентировал на Финляндии и Швеции. Страны отправили заявку на присоединение к Альянсу в 2022 году и союзники практически сразу на нее ответили.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вступление Киева в Альянс не представляется возможным, пока продолжается украинский конфликт. Он также отмечал, что на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля текущего года, планируется приблизить Украину к Североатлантическому блоку. Речь шла о создании Совета Украина-НАТО, а также рассмотрении многолетней программы военной помощи Киеву.
 

# Международная политика # Владимир Зеленский # Йенс Столтенберг

Другие новости рубрики

Все новости
«Как русский писатель я просто не мог поступить по-другому». Вот почему Дмитрий Филиппов решил воевать на Донбассе
29 июня 2023 19:39

«Как русский писатель я просто не мог поступить по-другому». Вот почему Дмитрий Филиппов решил воевать на Донбассе

Моравецкий обвинил Евросоюз в дискриминации украинцев
29 июня 2023 17:32

Моравецкий обвинил Евросоюз в дискриминации украинцев

Французы громят города и штурмуют тюрьмы после убийства 17-летнего подростка полицией
29 июня 2023 17:21

Французы громят города и штурмуют тюрьмы после убийства 17-летнего подростка полицией