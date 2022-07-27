Польша намерена стать самым сильным государством в Европе

Новости Польши. Польша намерена создать самую сильную армию в НАТО. Об этом заявил министр обороны страны. По его словам, Вооруженные силы собираются модернизировать артиллерию, а также танковые войска, чтобы «в Европе в итоге не было более сильного государства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее Варшава уже похвасталась тем, что перевыполнила план НАТО по повышению расходов на оборону. Теперь цифра составляет почти 2,5 % ВВП. На эти средства Минобороны сейчас активно закупает боевые и транспортные самолеты, танки, ракетные установки, пушки и ударные беспилотники. Кроме того, Польша намерена увеличить численность армии до 400 тысяч человек.