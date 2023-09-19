Польша больше не собирается помогать украинским беженцам

Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер сообщил, что страна не собирается предоставлять помощь украинским беженцам. Об этом пишет РИА Новости.

Принятый в марте 2022 года специальный закон дал украинцам, которые приехали после старта военной операции, право легально находиться в Польше и получать разнообразные льготы. Тем не менее Мюллер обратил внимание на то, что эти правила носят временный характер и истекают в начале следующего года. Он также отметил, что мировое сообщество должно принять более активное участие в решении этой проблемы.

