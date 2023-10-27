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Полковник Левандовский: ВСУ не смогли провести ротацию войск до наступления ВС РФ

27 октября 2023 13:40
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Польский полковник Петр Левандовский заявил, что украинская армия не смогла провести ротацию войск до того, как российские Вооруженные силы начали наступление. Об этом сообщает РИА Новости.

Он заметил, что российской стороне, по всей вероятности, было хорошо известно об этих планах. В настоящий момент инициатива на этом фронте перешла к российской армии. Также ранее подполковник ЛНР Андрей Марочко подтверждает, что украинские военные отступили со своих передовых рубежей из-за интенсивных действий авиации и артиллерии России.

# Международная политика # Андрей Марочко

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