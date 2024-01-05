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Politico: США готовятся к новой войне на Ближнем Востоке

05 января 2024 13:28
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В администрации президента США Джо Байдена разрабатывают стратегию ответа на возможную угрозу эскалации палестино-израильского конфликта, что может привести к новой войне на Ближнем Востоке и создать угрозу для переизбрания. Об этом сообщает Politico, пишет РИА Новости.

Американские вооруженные силы и разведслужбы готовятся к возможному нападению со стороны хуситов в Йемене и проиранских формирований в Ираке и Сирии. В то же время в Вашингтоне беспокоятся о возможном распространении насилия из Газы на Палестинскую автономию и Ливан. Хотя США призывают Иран сократить атаки своих «прокси», в Вашингтоне не видят признаков уменьшения активности и боятся роста насилия в ближайшее время. Это может заставить Байдена более активно участвовать в делах Ближнего Востока, что может сказаться на его переизбрании в 2024 году.

# Международная политика

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