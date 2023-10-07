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Politico: Словакия прекратила военную помощь Украине

07 октября 2023 10:27
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Оказание Словакией военной помощи Украине остановлено, пишет ТАСС со ссылкой на европейскую версию газеты Politico.

Решение об остановке военной помощи Киеву было принято уходящим бюрократическим правительством Словакии и связано с переговорами о формировании нового состава кабинета министров между партиями, выступающими против оказания военной помощи Киеву.

Некоторое время назад президент Словакии Зузана Чапутова уже выступила за прекращение военной помощи Украине. Отметим, на парламентских выборах  победу одержала партия «Направление – социальная демократия» экс-премьера страны Роберта Фицо, который давал обещание отказаться от поддержки Киева.

# Международная политика # Зузана Чапутова

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