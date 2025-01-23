Politico: Франция и Британия начали планировать отправку военных в Украину

Франция и Великобритания уже планируют направить в Украину военнослужащих для обеспечения безопасности. Об этом пишет РИА Новости.
Украинские официальные лица считают, что для охраны границы союзники могут отправить 40-50 000 военнослужащих.
Франция и Великобритания уже планируют направить в Украину военнослужащих для обеспечения безопасности. Об этом пишет РИА Новости.
Украинские официальные лица считают, что для охраны границы союзники могут отправить 40-50 000 военнослужащих.
Фото: pixabay / носит иллюстративный характер
На Западе обсуждается создание 50 000 военных из пяти-шести стран Европы для охраны «демаркационной линии» между ВСУ и российскими вооруженными формированиями в случае прекращения огня. Консультанты президента США Дональда Трампа поддерживают идею создания некой демилитаризованной зоны и замораживания нынешней линии фронта.
При этом власти России подчеркивают, что необходим прочный мир с надежными гарантиями безопасности, а не прекращение огня.