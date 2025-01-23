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Politico: Франция и Британия начали планировать отправку военных в Украину

23 января 2025 14:03
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Франция и Великобритания уже планируют направить в Украину военнослужащих для обеспечения безопасности. Об этом пишет РИА Новости.

Украинские официальные лица считают, что для охраны границы союзники могут отправить 40-50 000 военнослужащих.

Politico: Франция и Британия начали планировать отправку военных в Украину-1

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер

На Западе обсуждается создание 50 000 военных из пяти-шести стран Европы для охраны «демаркационной линии» между ВСУ и российскими вооруженными формированиями в случае прекращения огня. Консультанты президента США Дональда Трампа поддерживают идею создания некой демилитаризованной зоны и замораживания нынешней линии фронта.

При этом власти России подчеркивают, что необходим прочный мир с надежными гарантиями безопасности, а не прекращение огня.

# Международная политика # Армия # Украина

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