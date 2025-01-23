По словам полковника запаса РФ Левона Арзанова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут стараться удержать часть Курской области в течение 100 дней. Об этом пишет ТАСС.

Ранее американский президент Дональд Трамп поручил своему спецпредставителю закончить украинский конфликт за 100 дней. Арзанов отмечает, что боевые действия в Курской области будут нарастать, а Донецкая Народная Республика считается для украинского командования потерянным регионом.

В Министерстве обороны РФ заявили, что российские войска заняли несколько населенных пунктов в Курской области и продвигаются по всем направлениям, а противник с потерями отступает.