Прямой эфир

Эксперт Арзанов: ВСУ 100 дней будут стараться удержать часть Курской области

23 января 2025 13:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По словам полковника запаса РФ Левона Арзанова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут стараться удержать часть Курской области в течение 100 дней. Об этом пишет ТАСС.

Эксперт Арзанов: ВСУ 100 дней будут стараться удержать часть Курской области-1

Фото: pixabay

Ранее американский президент Дональд Трамп поручил своему спецпредставителю закончить украинский конфликт за 100 дней. Арзанов отмечает, что боевые действия в Курской области будут нарастать, а Донецкая Народная Республика считается для украинского командования потерянным регионом.

В Министерстве обороны РФ заявили, что российские войска заняли несколько населенных пунктов в Курской области и продвигаются по всем направлениям, а противник с потерями отступает.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Кремле не стали комментировать публикацию Reuters о выполненных целях СВО
23 января 2025 12:35

В Кремле не стали комментировать публикацию Reuters о выполненных целях СВО

Глава офиса Зеленского заявил, что конфликт мог бы закончиться завтра
23 января 2025 11:32

Глава офиса Зеленского заявил, что конфликт мог бы закончиться завтра

Соболенко выиграла у лучшей подруги и вышла в финал Australian Open
23 января 2025 11:14

Соболенко выиграла у лучшей подруги и вышла в финал Australian Open