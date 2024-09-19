В США впервые за четыре года снизили ключевую ставку

Федеральная резервная система США снизила ключевую ставку до 4,75-5,00%. Это ожидалось, поскольку ставка находилась на пике с 2000 года. В последний раз ФРС снижала ставки в 2020 году в результате пандемии Covid-19. Об этом пишет ТАСС.

Комитет по открытым рынкам (FOMC) решил снизить ставки на 0,5 процентного пункта, принимая во внимание прогресс в инфляции и баланс рисков. Согласно прогнозам FOMC, дальнейшее снижение ставки произойдет в 2024 году до 4,25-4,5%, в 2025 году до 3,00-3,5% и в 2026 году до 2,75-3,00%. Ближайшее заседание FOMC состоится 7 ноября 2024 года.