Новости России. Полиция установила более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Более 60 из них задержаны. Накануне вечером толпа ворвалась в международный аэропорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туда прилетел рейс из Израиля. Собравшиеся сломали входные двери, чтобы войти в здание терминала. Позже забрались на его крышу, выломали забор и пробрались на взлетно-посадочную полосу. На время работа воздушной гавани оказалась заблокирована. Позже полиция освободила аэродром в Махачкале от участников беспорядков. Более 20 из них получили травмы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о массовых беспорядках.