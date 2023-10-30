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Полиция установила более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

30 октября 2023 09:09
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Новости России. Полиция установила более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Более 60 из них задержаны. Накануне вечером толпа ворвалась в международный аэропорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция установила более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы-1

Туда прилетел рейс из Израиля. Собравшиеся сломали входные двери, чтобы войти в здание терминала. Позже забрались на его крышу, выломали забор и пробрались на взлетно-посадочную полосу. На время работа воздушной гавани оказалась заблокирована. Позже полиция освободила аэродром в Махачкале от участников беспорядков. Более 20 из них получили травмы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о массовых беспорядках.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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