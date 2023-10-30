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Глава Дагестана осудил массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы

30 октября 2023 08:37
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Глава Дагестана Сергей Меликов осудил массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы, расценив их как грубое нарушение закона. Об этом пишет РИА Новости.

В воскресенье после прилета рейса из Тель-Авива местные жители проникли на взлетно-посадочную полосу аэропорта. В результате он был временно закрыт. Расследованием инцидента занимаются сотрудники правоохранительных органов. Как подчеркнул Меликов, все участвовавшие в беспорядках будут преданы суду. Руководство региона усилило меры безопасности и перешло на круглосуточный режим работы.

# Международная политика

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