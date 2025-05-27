Полиция Берлина жалуется на дипломатов из-за нарушений ПДД

Полиция Берлина жалуется на дипломатов – они все чаще нарушают Правила дорожного движения. В 2024 году зафиксировали более 18 тысяч нарушений, связанных с автомобилями на дипномерах – в среднем около 50 за день. И этот показатель растет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антилидерами оказались сотрудники посольств Саудовской Аравии и США. Далее идут Ирак, Турция, Азербайджан, а также Катар и Египет. Чаще всего дипломаты нарушают правила парковки и превышают скорость. В силу иммунитета дипломаты не могут быть привлечены к ответственности и производство по делу прекращается. При столкновениях водители дипкорпуса скрывались более чем в половине случаев. Полиция насчитала 48 аварий с участием посольских автомобилей, 19 из которых привели к травмам, один человек погиб.