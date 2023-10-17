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В госучреждения Литвы поступило более 1,5 тысячи сообщений о минировании

17 октября 2023 10:54
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В госучреждения Литвы стали массово приходить электронные письма с угрозами. Как сообщили в МВД, на данный момент получено более полутора тысяч сообщений о минировании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В госучреждения Литвы поступило более 1,5 тысячи сообщений о минировании-1

Полиция призывает не торопиться с эвакуацией людей, а сначала оценить ситуацию и самостоятельно осмотреть все помещения. Если не обнаружено посторонних предметов, и нет ничего подозрительного, то следует продолжать работу. По мнению представителей Департамента госбезопасности, вполне вероятно, что такие сообщения являются скоординированной информационной атакой.

# Терроризм # Фотофакт

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