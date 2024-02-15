Полицейский в Перу переоделся в костюм медведя, чтобы задержать женщин-наркоторговцев

В столице страны Лиме агент переоделся в большого плюшевого медведя. С шарами в форме сердца он подошел к дому, где проживали подозреваемые, чтобы передать им якобы любовное послание. Ничего не подозревающая женщина покинула жилище и оказалась в руках спецназа. Задержана и ее дочь. При обыске в доме найдена партия наркотиков, подготовленная к продаже.