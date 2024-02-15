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Полицейский в Перу переоделся в костюм медведя, чтобы задержать женщин-наркоторговцев

15 февраля 2024 08:44
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Перуанская полиция проявила особую изобретательность, чтобы задержать женщин- наркоторговцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полицейский в Перу переоделся в костюм медведя, чтобы задержать женщин-наркоторговцев-1

В столице страны Лиме агент переоделся в большого плюшевого медведя. С шарами в форме сердца он подошел к дому, где проживали подозреваемые, чтобы передать им якобы любовное послание. Ничего не подозревающая женщина покинула жилище и оказалась в руках спецназа. Задержана и ее дочь. При обыске в доме найдена партия наркотиков, подготовленная к продаже.

# Наркотики

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