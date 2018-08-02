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На юге Китая цементовоз опрокинулся на легковушки: погибли 9 человек

02 августа 2018 07:44
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Новости Китая. Крупное ДТП на юге Китая: после неудачного маневра на оживленной трассе цементовоз раздавил несколько автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На юге Китая цементовоз опрокинулся на легковушки: погибли 9 человек-1

В результате аварии погибли 9 человек. Еще двое получили различные травмы. Инцидент произошел в провинции Гуандун. Пострадавшие доставлены в больницу, их жизни вне опасности. Водитель цементовоза задержан. Причины ДТП выясняет полиция.

# Авария в Китае # Фотофакт

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