На юге Китая цементовоз опрокинулся на легковушки: погибли 9 человек

Новости Китая. Крупное ДТП на юге Китая: после неудачного маневра на оживленной трассе цементовоз раздавил несколько автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Крупное ДТП на юге Китая: после неудачного маневра на оживленной трассе цементовоз раздавил несколько автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате аварии погибли 9 человек. Еще двое получили различные травмы. Инцидент произошел в провинции Гуандун. Пострадавшие доставлены в больницу, их жизни вне опасности. Водитель цементовоза задержан. Причины ДТП выясняет полиция.