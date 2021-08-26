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​Пол Маккартни издаст книгу с ранее неизвестными текстами песен The Beatles

26 августа 2021 08:13
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Пол Маккартни выпустит книгу, в которую войдут ранее неизвестные тексты песен легендарной группы The Beatles, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​Пол Маккартни издаст книгу с ранее неизвестными текстами песен The Beatles-1

Как сообщили в издательстве, там будет много других сокровищ из архива музыканта. Это рукописи, ранее неопубликованные личные фотографии, черновики и рисунки. Пока неизвестна сумма гонорара за книгу. Но известно, что Пол Маккартни вошел в список самых богатых людей Великобритании, его состояние оценивается в 820 миллионов фунтов стерлингов.

# Музыка # Пол Маккартни # Фотофакт

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