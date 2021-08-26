​Пол Маккартни издаст книгу с ранее неизвестными текстами песен The Beatles

Как сообщили в издательстве, там будет много других сокровищ из архива музыканта. Это рукописи, ранее неопубликованные личные фотографии, черновики и рисунки. Пока неизвестна сумма гонорара за книгу. Но известно, что Пол Маккартни вошел в список самых богатых людей Великобритании, его состояние оценивается в 820 миллионов фунтов стерлингов.