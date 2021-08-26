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Президент Венесуэлы объявил чрезвычайное положение из-за наводнений

26 августа 2021 08:11
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Новости Венесуэлы. До 20 человек выросло число жертв наводнений в Венесуэле. Президент страны Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Венесуэлы объявил чрезвычайное положение из-за наводнений-1

В пяти штатах потоки воды уничтожили десятки зданий, более тысячи домов стали непригодны для жилья. В пострадавших районах нет электричества и телефонной связи. Спасатели не могут оказать помощь людям, так как дороги разрушены сошедшими селями.

# Наводнение # Николас Мадуро # Фотофакт

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