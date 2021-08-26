Президент Венесуэлы объявил чрезвычайное положение из-за наводнений

Новости Венесуэлы. До 20 человек выросло число жертв наводнений в Венесуэле. Президент страны Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пяти штатах потоки воды уничтожили десятки зданий, более тысячи домов стали непригодны для жилья. В пострадавших районах нет электричества и телефонной связи. Спасатели не могут оказать помощь людям, так как дороги разрушены сошедшими селями.