Неделя нобелевских торжеств в Стокгольме: в 2019 году почётную награду получат 15 человек

Новости Швеции. В Стокгольме начинается неделя нобелевских торжеств. Церемония вручения премии пройдет 10 декабря в Стокгольмской филармонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2019 году почетную награду получат 15 человек. Лауреатов ждет насыщенный график: конференции, встречи со студентами, концерты и праздничный банкет. Премию мира, к слову, традиционно вручат в норвежском городе Осло.

Напомним, в этот раз ее удостоился премьер-министр Эфиопии, который смог поставить точку в 20-летнем конфликте государства с Эритреей.