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Поисково-спасательные работы на месте крушения вертолёта под Киевом завершены

18 января 2023 20:07
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Нарушение правил полета, техническая неисправность или диверсия. Названы возможные причины крушения вертолета под Киевом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поисково-спасательные работы на месте крушения вертолёта под Киевом завершены-1

Поисково-спасательные работы завершены. Досудебное расследование поручено СБУ. Жертвами ЧП стали 14 человек, в том числе один ребенок. Погибли в авиакатастрофе и глава МВД Украины, а также его первый заместитель. Еще 25 человек получили травмы. По словам очевидцев, загорелся вертолет еще в воздухе, после чего рухнул рядом с детским садом и жилым домом.

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# Авиакатастрофа # Денис Монастырский # Евгений Енин # Фотофакт

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