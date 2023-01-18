Поисково-спасательные работы на месте крушения вертолёта под Киевом завершены

Нарушение правил полета, техническая неисправность или диверсия. Названы возможные причины крушения вертолета под Киевом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поисково-спасательные работы завершены. Досудебное расследование поручено СБУ. Жертвами ЧП стали 14 человек, в том числе один ребенок. Погибли в авиакатастрофе и глава МВД Украины, а также его первый заместитель. Еще 25 человек получили травмы. По словам очевидцев, загорелся вертолет еще в воздухе, после чего рухнул рядом с детским садом и жилым домом.