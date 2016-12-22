Поиски совершившего теракт в Берлине продолжаются: за информацию о его местонахождении заплатят 100 тысяч евро

Новости Германии. Рождественский рынок в Берлине, где 19 декабря был совершен теракт, 22 декабря вновь открылся для посетителей. Недоступной будет лишь та часть, которая пострадала при наезде грузовика.

Там организован импровизированный мемориал в память о 12 погибших. В знак скорби люди продолжают нести свежие цветы и свечи. Рынок после инцидента был обнесен бетонными заграждениями, чтобы полностью исключить возможность повторения трагедии. Такого рода барьеры возведены в местах массовых гуляний не только в Берлине, но и в других крупных городах Германии.

Тем временем поиски преступника продолжаются. 22 декабря с этой целью обыскивали паромы из Дании в Швецию. Пока безуспешно. Таким образом, тунисец Анис, которого подозревают в совершении преступления, может скрываться в любой точке Европы. За информацию о его местонахождении назначена награда в 100 тысяч евро, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.