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Момент взрыва у метро в Москве попал на видео

22 декабря 2016 13:05
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Новости России. Чрезвычайное происшествие в российской столице. В вестибюле станции метро «Коломенская» взорвался баллон. 

По последним данным, пострадали семь человек,

четверо находятся в больнице. Среди пострадавших – гражданка Беларуси. Девушке 26 лет, она косметолог, работает в Москве (здесь подробности). 

Взрывная волна выбила стекла павильонов, расположенных у станции. Судя по фотографиям, которые опубликовали очевидцы в социальных сетях, повреждены и машины, припаркованные у метро.

Момент взрыва газового баллона запечатлел видеорегистратор одного из проезжающих автомобилей.

Владелец машины выложил ролик на  YouTube.

# Взрыв газа

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