Момент взрыва у метро в Москве попал на видео

Новости России. Чрезвычайное происшествие в российской столице. В вестибюле станции метро «Коломенская» взорвался баллон.

По последним данным, пострадали семь человек,

четверо находятся в больнице. Среди пострадавших – гражданка Беларуси. Девушке 26 лет, она косметолог, работает в Москве (здесь подробности).



Взрывная волна выбила стекла павильонов, расположенных у станции. Судя по фотографиям, которые опубликовали очевидцы в социальных сетях, повреждены и машины, припаркованные у метро.

Момент взрыва газового баллона запечатлел видеорегистратор одного из проезжающих автомобилей.