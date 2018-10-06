Похороны Монсеррат Кабалье состоятся 8 октября

Новости Испании. Ушла из жизни всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она скончалась в одной из клиник Барселоны в возрасте 85 лет. Похороны состоятся 8 октября.
Новости Испании. Ушла из жизни всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она скончалась в одной из клиник Барселоны в возрасте 85 лет. Похороны состоятся 8 октября.
Монсеррат Кабалье получила международное признание благодаря красоте голоса и драматическому прочтению ролей. На открытии летней Олимпиады в столице Каталонии она вместе с вокалистом группы Queen Фредди Меркьюри исполнила песню «Барселона», которая стала хитом.