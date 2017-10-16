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Погибли 8 человек: в Словакии грузовик столкнулся с микроавтобусом, который перевозил рабочих

16 октября 2017 12:06
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Новости Словакии. В Словакии грузовик столкнулся с микроавтобусом, который перевозил рабочих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погибли 8 человек: в Словакии грузовик столкнулся с микроавтобусом, который перевозил рабочих-1

В результате ЧП погибли 8 человек: 7 пассажиров и водитель. Большинство погибших – женщины. Они подрабатывали сиделками в Австрии и возвращались на выходные домой. Сейчас по делу идет проверка. Предположительно, один из водителей уснул за рулем.

# Фотофакт # Авария

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