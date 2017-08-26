Прямой эфир

Погибли 30 человек: в Индии начались массовые беспорядки после того, как лидера религиозного культа обвинили в изнасилованиях

26 августа 2017 18:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индии. В Индии вторые сутки не утихают массовые беспорядки. Их жертвами стали уже 30 человек, около 200 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столкновения между жителями и полицией произошли после того, как стало известно о предъявлении обвинений в изнасилованиях лидеру влиятельного религиозного культа. Его последователи устроили настоящий бунт: забрасывали стражей порядка камнями, поджигали автомобили и правительственные здания.

Чтобы усмирить гнев неуправляемой стотысячной толпы, полиция применила водометы, а позже открыла огонь.

Погибли 30 человек: в Индии начались массовые беспорядки после того, как лидера религиозного культа обвинили в изнасилованиях-1

# Массовые беспорядки # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Великобритании столкнулись два грузовика и микроавтобус: 8 человек погибли на месте
26 августа 2017 18:18

В Великобритании столкнулись два грузовика и микроавтобус: 8 человек погибли на месте

НАСА опубликовало видео урагана «Харви» из космоса
26 августа 2017 14:41

НАСА опубликовало видео урагана «Харви» из космоса

Губернатор Техаса предложил «как следует подумать об эвакуации» жителям низинных территорий
26 августа 2017 14:39

Губернатор Техаса предложил «как следует подумать об эвакуации» жителям низинных территорий