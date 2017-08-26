Погибли 30 человек: в Индии начались массовые беспорядки после того, как лидера религиозного культа обвинили в изнасилованиях

Новости Индии. В Индии вторые сутки не утихают массовые беспорядки. Их жертвами стали уже 30 человек, около 200 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столкновения между жителями и полицией произошли после того, как стало известно о предъявлении обвинений в изнасилованиях лидеру влиятельного религиозного культа. Его последователи устроили настоящий бунт: забрасывали стражей порядка камнями, поджигали автомобили и правительственные здания.