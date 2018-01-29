Поездка в магазин на лодке, отсутствие электричества, полчища крыс: как вода испытывает Францию на прочность?

Новости Франции. Французская столица в эти дни напоминает Венецию. После ливней Сена вышла из берегов и затопила город. В некоторых районах Парижа вода поднялась на шесть метров выше нормы – наводнение достигло своего пика. Музейщики в спешке спасают бесценные коллекции, движение закрыто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парижане спасаются бегством из тонущего города. Почти две тысячи человек, взяв лишь самое необходимое, уехали подальше от бушующей реки.

Такого, говорят жители города, они не видели давно.

Мария Тургиева:

Затопленные улицы, закрытые музеи и полчища крыс – таким сегодня предстаёт некогда прекрасный Париж перед туристами. Проливные дожди.

Уровень воды уже вплотную приблизился к отметке в 6 метров выше нормы. Целые кварталы и дороги вместе с машинами скрылись из виду. Для детей в школах отменяют занятия.

Спасатели эвакуируют персонал и пациентов больниц. Транспортное, паромное, железнодорожное сообщение нарушено. С большим трудом люди добираются до работы.

Мэган, житель Парижа (Франция):

Это очень неудобно. В том смысле, что сегодня из-за наводнения мы не можем воспользоваться подземкой. Приходится выбирать транспорт, который не зависит от реки. Машина или такси.

Большая вода представляет угрозу и для культурного наследия. Чтобы обезопасить бесценные экспонаты в Лувре и Орсе, их переносят в специальные хранилища.

В собор Нотр-Дам де Пари и на Марсово поле уже не пускают посетителей. Критическая ситуация и в пригородах столицы. От наводнения пострадали десятки фермерских хозяйств.

Тем, кому некуда уехать, приходится туго. За продуктами в магазин жители этих домов выбираются раз в несколько дней, на лодках спасателей.

Энник Авард, житель города Конде-Сент-Либьер (Франция):

Еды было только на три дня. Сейчас мне нужно добраться туда и отвезти продукты. Пришлось просить помощи у пожарных.

Между тем, стоящая на первых этажах вода, оказалась не самой большой проблемой. Француженку Джорджину беспокоит другое: как обогреть и обеспечить необходимым детей.

В районе, где она живёт, сотни домов остались без электроснабжения.

Джорджина, житель города Вильнев-ле-Руа:

Со среды нет электричества. Ни холодильник, ни стиральная машина не работают. Газовая горелка тепла почти не даёт. Горячей воды тоже нет. Помыться мы не можем.

Ещё одним испытанием города на прочность стало нашествие крыс. В местах их обитания – канализации – полно воды и грызуны ринулись на поверхность в поисках убежища (подробности).

Теперь вынести мусор – задача не из простых. Ведь в контейнере можно обнаружить целое крысиное гнездо.

Паскаль, житель города Вильнёв-Сен-Жорж:

Мы убираем весь этот мусор. Вы видите – его очень много. А это привлекает вредителей. Приходится делать эту работу, потому что каких-либо представителей из столицы сюда не присылают, чтобы помочь нам.