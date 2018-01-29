Прямой эфир

Поездка в магазин на лодке, отсутствие электричества, полчища крыс: как вода испытывает Францию на прочность?

29 января 2018 17:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Французская столица в эти дни напоминает Венецию. После ливней Сена вышла из берегов и затопила город. В некоторых районах Парижа вода поднялась на шесть метров выше нормы – наводнение достигло своего пика. Музейщики в спешке спасают бесценные коллекции, движение закрыто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поездка в магазин на лодке, отсутствие электричества, полчища крыс: как вода испытывает Францию на прочность? -1

Парижане спасаются бегством из тонущего города. Почти две тысячи человек, взяв лишь самое необходимое, уехали подальше от бушующей реки.

Поездка в магазин на лодке, отсутствие электричества, полчища крыс: как вода испытывает Францию на прочность? -3

Такого, говорят жители города, они не видели давно.

Поездка в магазин на лодке, отсутствие электричества, полчища крыс: как вода испытывает Францию на прочность? -5

Мария Тургиева:
Затопленные улицы, закрытые музеи и полчища крыс – таким сегодня предстаёт некогда прекрасный Париж перед туристами. Проливные дожди.

Поездка в магазин на лодке, отсутствие электричества, полчища крыс: как вода испытывает Францию на прочность? -7

Уровень воды уже вплотную приблизился к отметке в 6 метров выше нормы. Целые кварталы и дороги вместе с машинами скрылись из виду. Для детей в школах отменяют занятия.

Поездка в магазин на лодке, отсутствие электричества, полчища крыс: как вода испытывает Францию на прочность? -9

Спасатели эвакуируют персонал и пациентов больниц. Транспортное, паромное, железнодорожное сообщение нарушено. С большим трудом люди добираются до работы.

Поездка в магазин на лодке, отсутствие электричества, полчища крыс: как вода испытывает Францию на прочность? -11

Мэган, житель Парижа (Франция):
Это очень неудобно. В том смысле, что сегодня из-за наводнения мы не можем воспользоваться подземкой. Приходится выбирать транспорт, который не зависит от реки. Машина или такси.

Поездка в магазин на лодке, отсутствие электричества, полчища крыс: как вода испытывает Францию на прочность? -13

Большая вода представляет угрозу и для культурного наследия. Чтобы обезопасить бесценные экспонаты в Лувре и Орсе, их переносят в специальные хранилища.

Поездка в магазин на лодке, отсутствие электричества, полчища крыс: как вода испытывает Францию на прочность? -15

В собор Нотр-Дам де Пари и на Марсово поле уже не пускают посетителей. Критическая ситуация и в пригородах столицы. От наводнения пострадали десятки фермерских хозяйств.

Поездка в магазин на лодке, отсутствие электричества, полчища крыс: как вода испытывает Францию на прочность? -17

Тем, кому некуда уехать, приходится туго. За продуктами в магазин жители этих домов выбираются раз в несколько дней, на лодках спасателей.

Поездка в магазин на лодке, отсутствие электричества, полчища крыс: как вода испытывает Францию на прочность? -19

Энник Авард, житель города Конде-Сент-Либьер (Франция):
Еды было только на три дня. Сейчас мне нужно добраться туда и отвезти продукты. Пришлось просить помощи у пожарных.

Поездка в магазин на лодке, отсутствие электричества, полчища крыс: как вода испытывает Францию на прочность? -21

Между тем, стоящая на первых этажах вода, оказалась не самой большой проблемой. Француженку Джорджину беспокоит другое: как обогреть и обеспечить необходимым детей.

Поездка в магазин на лодке, отсутствие электричества, полчища крыс: как вода испытывает Францию на прочность? -23

В районе, где она живёт, сотни домов остались без электроснабжения.

Поездка в магазин на лодке, отсутствие электричества, полчища крыс: как вода испытывает Францию на прочность? -25

Джорджина, житель города Вильнев-ле-Руа:
Со среды нет электричества. Ни холодильник, ни стиральная машина не работают. Газовая горелка тепла почти не даёт. Горячей воды тоже нет. Помыться мы не можем.

Поездка в магазин на лодке, отсутствие электричества, полчища крыс: как вода испытывает Францию на прочность? -27

Ещё одним испытанием города на прочность стало нашествие крыс. В местах их обитания – канализации – полно воды и грызуны ринулись на поверхность в поисках убежища (подробности).

Поездка в магазин на лодке, отсутствие электричества, полчища крыс: как вода испытывает Францию на прочность? -29

Теперь вынести мусор – задача не из простых. Ведь в контейнере можно обнаружить целое крысиное гнездо.

Поездка в магазин на лодке, отсутствие электричества, полчища крыс: как вода испытывает Францию на прочность? -31

Паскаль, житель города Вильнёв-Сен-Жорж:
Мы убираем весь этот мусор. Вы видите – его очень много. А это привлекает вредителей. Приходится делать эту работу, потому что каких-либо представителей из столицы сюда не присылают, чтобы помочь нам.

Поездка в магазин на лодке, отсутствие электричества, полчища крыс: как вода испытывает Францию на прочность? -33

И хотя специалисты говорят: пик разлива пройден, местные не спешат возвращаться в свои дома. На город надвигается новый грозовой фронт. Он накроет французскую столицу уже в среду.

Поездка в магазин на лодке, отсутствие электричества, полчища крыс: как вода испытывает Францию на прочность? -35

# Природные катаклизмы # Мария Тургиева # Мэган # Энник Авард # Джорджина # Паскаль # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Нелегальный мигрант. В Китае слон пересёк границу с Лаосом, а потом вернулся обратно
29 января 2018 15:14

Нелегальный мигрант. В Китае слон пересёк границу с Лаосом, а потом вернулся обратно

Правда, которая раскрылась спустя 30 лет. Врач олимпийской сборной США насиловал своих чемпионок
29 января 2018 15:08

Правда, которая раскрылась спустя 30 лет. Врач олимпийской сборной США насиловал своих чемпионок

Пламя было видно на расстоянии 5 километров: сильный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе Тайваня
29 января 2018 15:01

Пламя было видно на расстоянии 5 километров: сильный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе Тайваня