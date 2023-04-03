Подозреваемая в причастности к убийству военкора Татарского задержана

В причастности к убийству в Санкт-Петербурге военного корреспондента Владлена Татарского подозревается Дарья Трепова, она задержана, пишет РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Военкор Татарский получил смертельные ранения в результате взрыва в одном из кафе в центре Санкт-Петербурга в воскресенье, 2 апреля. Чрезвычайное происшествие случилось во время его творческой встречи, сработало взрывное устройство, которое находилось в подаренной блогеру статуэтке. Предварительно установлено, что именно Трепова вручила Татарскому этот подарок. В результате ЧП пострадали еще тридцать два человека. Десять из них находятся в тяжелом состоянии.

Вечером в воскресенье по месту жительства подозреваемой Треповой были проведены обыски. До задержания девушка была объявлена в розыск. Сообщается, что подозреваемая в 2022 году принимала участие в несанкционированных мероприятиях в день начала специальной военной операции в Украине, она подверглась административному аресту.