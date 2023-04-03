К теракту в отношении Татарского в питерском кафе причастны спецслужбы Украины

Террористический акт, который произошел в воскресенье 2 апреля в кафе Санкт-Петербурга, спланирован украинскими спецслужбами с участием агентов ФБК Навального.

Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете, пишет ТАСС. Сообщается, что подозреваемая в причастности к убийству Дарья Трепова является активной сторонницей Фонда борьбы с коррупцией Навального, который признан иноагентом и запрещен в РФ.

Ранее сообщалось, что военный корреспондент Владлен Татарский погиб в одном из питерских кафе в результате взрыва. Подозреваемая в убийстве блогера Трепова подарила ему статуэтку, начиненную взрывчаткой, она задержана. В результате чрезвычайного происшествия пострадали еще тридцать два человека, состояние десятерых медики оценивают как тяжелое.