Православные христиане провели шествие Страстной пятницы в Иерусалиме

Еще один очаг напряженности – Ближний Восток. Израиль продолжает военную операцию в секторе Газа. За развитием конфликта в эти дни особо пристально наблюдает часть христиан, которые в ближайшее воскресенье, 5 мая, отметят Пасху, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже сегодня, 3 мая, верующие, живущие по Юлианскому календарю, с благоговением переживают Страстную пятницу, которая знаменует распятие и смерть Иисуса Христа. В Иерусалиме паломники прошли процессией по Виа Долороза до Храма Гроба Господня, где, по преданию, был похоронен Иисус до своего воскрешения.