Под Калугой автобус опрокинулся в кювет: погибли семь человек, среди них – дети

Новости России. Под Калугой произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли дети.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы УМВД по региону Наталью Горохову, авария случилась утром третьего февраля.
Новости России. Под Калугой произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли дети.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы УМВД по региону Наталью Горохову, авария случилась утром третьего февраля.
Фото: 40.mchs.gov.ru
Автобус опрокинулся в кювет. В результате ДТП погибли семь человек, четверо из которых дети.
По факту аварии возбуждено два уголовных дела по статьям «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Фото: 40.mchs.gov.ru
В момент произошедшего в транспортном средстве находились 45 человек, среди них 31 ребенок. Ребята ехали в Калугу на соревнования.