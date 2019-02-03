Под Калугой автобус опрокинулся в кювет: погибли семь человек, среди них – дети

Как сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы УМВД по региону Наталью Горохову, авария случилась утром третьего февраля.

Автобус опрокинулся в кювет. В результате ДТП погибли семь человек, четверо из которых дети.

По факту аварии возбуждено два уголовных дела по статьям «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».