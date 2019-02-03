Прямой эфир

Под Калугой автобус опрокинулся в кювет: погибли семь человек, среди них – дети

03 февраля 2019 11:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Под Калугой произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли дети.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы УМВД по региону Наталью Горохову, авария случилась утром третьего февраля.

Под Калугой автобус опрокинулся в кювет: погибли семь человек, среди них – дети -1

Фото: 40.mchs.gov.ru

Автобус опрокинулся в кювет. В результате ДТП погибли семь человек, четверо из которых дети.

По факту аварии возбуждено два уголовных дела по статьям «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Под Калугой автобус опрокинулся в кювет: погибли семь человек, среди них – дети -4

Фото: 40.mchs.gov.ru

В момент произошедшего в транспортном средстве находились 45 человек, среди них 31 ребенок. Ребята ехали в Калугу на соревнования. 

# Авария в России

Другие новости рубрики

Все новости
Названа причина смерти Децла
03 февраля 2019 11:31

Названа причина смерти Децла

Ему было 35 лет. Скончался рэпер Децл
03 февраля 2019 06:53

Ему было 35 лет. Скончался рэпер Децл

Знаменитый сурок Фил предсказал, когда придёт весна
02 февраля 2019 17:08

Знаменитый сурок Фил предсказал, когда придёт весна