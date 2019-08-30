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Корью заболели в четырёх странах Европы

30 августа 2019 08:49
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Корь возвращается: случаи заражения зафиксированы в четырех странах Европы. Речь идет об Албании, Чехии, Греции и Великобритании, где ранее болезнь считалась уничтоженной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страны объявляются свободными от кори, если в регионе на протяжении года не фиксируются случаи заражения.

По данным ВОЗ, рост заболеваемости корью в Европе начался в 2018 году и продолжился в 2019-м. За первое полугодие было зарегистрировано около 90 тысяч случаев заболевания – больше, чем за весь 2018 год.

Корью заболели в четырёх странах Европы-1

# Вирусные заболевания # Фотофакт

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