Корью заболели в четырёх странах Европы

Корь возвращается: случаи заражения зафиксированы в четырех странах Европы. Речь идет об Албании, Чехии, Греции и Великобритании, где ранее болезнь считалась уничтоженной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страны объявляются свободными от кори, если в регионе на протяжении года не фиксируются случаи заражения.

По данным ВОЗ, рост заболеваемости корью в Европе начался в 2018 году и продолжился в 2019-м. За первое полугодие было зарегистрировано около 90 тысяч случаев заболевания – больше, чем за весь 2018 год.