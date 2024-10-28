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Победившая на выборах в Литве оппозиция начала формирование коалиции

28 октября 2024 10:47
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В Литве после окончания парламентских выборов начались активные политические процессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Победившие на них оппозиционные социал-демократы, не успев отпраздновать это событие, начали переговоры о создании коалиции с другими партиями. Поскольку никто из них не набрал нужного количества голосов для подавляющего большинства в сейме.

В нее войдут союз «Во имя Литвы» и «Союз крестьян и зеленых». Вместе они смогут занять в сейме 71 место из 141, что даст право оппозиции сформировать новое правительство. Покинувшая политический олимп партия «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» туда не попадет и останется в меньшинстве и гордом одиночестве, получив лишь около 30 депутатских мандатов.

Победившая на выборах в Литве оппозиция начала формирование коалиции-2

Этот провал ясно показал, что литовцы голосовали за перемены и против действующей власти. Политические скандалы и накопившиеся социальные и экономические проблемы нанесли непоправимый ущерб популярности нынешнего правительства. Это даже вынужден был признать глава кабмина, который назвал итог выборов закономерным. Все это сыграло на руку оппозиции. В случае победы на выборах социал-демократическая партия пообещала сократить неравенство, повысить налоги для более состоятельных литовцев и увеличить финансирования здравоохранения и социальной поддержки. Что касается внешней политики, тот тут ничего не изменится. Новое правительство продолжит прозападный курс, не сократится и уровень военных расходов. 

# Выборы # Новости Литвы

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