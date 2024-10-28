Победившая на выборах в Литве оппозиция начала формирование коалиции

В Литве после окончания парламентских выборов начались активные политические процессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Победившие на них оппозиционные социал-демократы, не успев отпраздновать это событие, начали переговоры о создании коалиции с другими партиями. Поскольку никто из них не набрал нужного количества голосов для подавляющего большинства в сейме.

В нее войдут союз «Во имя Литвы» и «Союз крестьян и зеленых». Вместе они смогут занять в сейме 71 место из 141, что даст право оппозиции сформировать новое правительство. Покинувшая политический олимп партия «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» туда не попадет и останется в меньшинстве и гордом одиночестве, получив лишь около 30 депутатских мандатов.