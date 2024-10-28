Социал-демократы победили на парламентских выборах в Литве

Социал-демократическая литовская партия одержала победу на выборах в парламент и станет главной силой, создающей коалицию. Об этом пишет ТАСС.

При этом создание коалиции неизбежно, так как ни одна партия не получила большинства голосов. Социал-демократы, «Демократы во имя Литвы» и «Союз крестьян и «зеленых Литвы» составят правящую коалицию.

Социал-демократы набрали 52 мандата, «Демократы во имя Литвы» – 14, «Зеленые» – 8. По словам президента Литвы Гитанаса Науседа, формирование коалиции возможно уже в ночь после выборов.

Сейм Литвы избирается по смешанной системе: 71 депутат по системе мажоритарных выборов, 70 – по партийным спискам.