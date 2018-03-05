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По делу о взрыве дома в Великобритании задержан шестой подозреваемый

05 марта 2018 10:16
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Новости Великобритании. В Великобритании задержан шестой подозреваемый в причастности к взрыву в Лестере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По делу о взрыве дома в Великобритании задержан шестой подозреваемый-1

По делу о взрыве дома в Великобритании задержан шестой подозреваемый-3

Мужчина находится в отделении, где его допросят оперативники. Он подозревается в совершении непреднамеренного убийства. Ранее сообщалось, что три человека, которым предъявлены обвинения по той же статье, предстанут перед судом.

Напомним, взрыв и последующее возгорание в жилом доме в Лестере произошли в конце февраля 2018. В результате инцидента погибли 5 человек. Столько же пострадали.

# Взрыв # Фотофакт

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