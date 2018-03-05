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Более 72 % швейцарцев проголосовали за выплату налогов на телевидение и радио

05 марта 2018 10:05
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Новости Швейцарии. На референдуме в Швейцарии жители проголосовали за выплату налогов на общественное телевидение и радио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также граждане поддержали систему пополнения бюджета страны за счет федеральных налогов. По результатам опросов, такое решение приняли почти 72 % граждан.

Более 72 % швейцарцев проголосовали за выплату налогов на телевидение и радио-1

Таким образом, швейцарцы продолжат платить за пользование телевизором радио, и другой техникой, которая принимает теле- или радиосигнал, включая магнитолы в машинах. Все средства пойдут на поддержку общественных и частных СМИ. По мнению профсоюзов, отмена медиапошлины представляла угрозу для существования независимой журналистики, а также привела бы к устранению 13 с половиной тысяч рабочих мест.

# Налоги # Фотофакт

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