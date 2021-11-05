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Платиновая пыль и бриллиантовая кайма. Посмотрите, какую рамку за 1,5 млн фунтов стерлингов презентовали в Дубае

05 ноября 2021 08:08
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Новости ОАЭ. Из категории «самый дорогой в мире». В Дубае презентовали рамку для картины с бриллиантовой каймой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Платиновая пыль и бриллиантовая кайма. Посмотрите, какую рамку за 1,5 млн фунтов стерлингов презентовали в Дубае-1

10 тысяч камней – последнее сверкающее творение Дебби Уингхэм. Английский дизайнер создала инкрустированную круглую рамку в виде циферблата с римскими цифрами. Не обошлось без использования платиновой пыли, чтобы придать изображению новый блеск.  

Платиновая пыль и бриллиантовая кайма. Посмотрите, какую рамку за 1,5 млн фунтов стерлингов презентовали в Дубае-4

Творение будет продано на аукционе. Начальная стоимость – не менее 1,5 миллиона фунтов стерлингов.  

# Драгоценности # Дебби Уингхэм # Фотофакт

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