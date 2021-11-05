Платиновая пыль и бриллиантовая кайма. Посмотрите, какую рамку за 1,5 млн фунтов стерлингов презентовали в Дубае

Новости ОАЭ. Из категории «самый дорогой в мире». В Дубае презентовали рамку для картины с бриллиантовой каймой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости ОАЭ. Из категории «самый дорогой в мире». В Дубае презентовали рамку для картины с бриллиантовой каймой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
10 тысяч камней – последнее сверкающее творение Дебби Уингхэм. Английский дизайнер создала инкрустированную круглую рамку в виде циферблата с римскими цифрами. Не обошлось без использования платиновой пыли, чтобы придать изображению новый блеск.
Творение будет продано на аукционе. Начальная стоимость – не менее 1,5 миллиона фунтов стерлингов.