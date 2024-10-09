Платформа Discord заблокирована в России

Роскомнадзор информирует, приложение было заблокировано из-за несоблюдения требований, установленных российским законодательством. Речь идет о невыполнении действий, которые направлены предотвращение применения платформы «в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации», подчеркнули в ведомстве.

РКН сообщил руководству Discord о необходимости удаления 947 материалов противоправной направленности. Однако администрацией мессенджера не были удалены все необходимые интернет-страницы.