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Платформа Discord заблокирована в России

09 октября 2024 06:28
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Работа мессенджера Discord приостановлена на территории России, пишет ТАСС.

Роскомнадзор информирует, приложение было заблокировано из-за несоблюдения требований, установленных российским законодательством. Речь идет о невыполнении действий, которые направлены предотвращение применения платформы «в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации», подчеркнули в ведомстве.
РКН сообщил руководству Discord о необходимости удаления 947 материалов противоправной направленности. Однако администрацией мессенджера не были удалены все необходимые интернет-страницы.

# Международная политика

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