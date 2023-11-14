Писториус: ЕС не сможет вовремя поставить Украине миллион боеприпасов

Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус признал, что ЕС не сумеет в срок реализовать обещание о поставке Украине одного миллиона снарядов. Об этом пишет РИА Новости.

Он заметил, что изначально были сомнения в выполнимости этого плана из-за нехватки производственной базы. На сегодняшний день ЕС поставила Украине 300 тыс. боеприпасов из запланированных одного миллиона. Российская сторона заявила протест в связи с поставками вооружений Украине, заявив, что любая поставка оружия Украине будет являться законным объектом нападения со стороны России.