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Писториус: ЕС не сможет вовремя поставить Украине миллион боеприпасов

14 ноября 2023 10:02
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Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус признал, что ЕС не сумеет в срок реализовать обещание о поставке Украине одного миллиона снарядов. Об этом пишет РИА Новости.

Он заметил, что изначально были сомнения в выполнимости этого плана из-за нехватки производственной базы. На сегодняшний день ЕС поставила Украине 300 тыс. боеприпасов из запланированных одного миллиона. Российская сторона заявила протест в связи с поставками вооружений Украине, заявив, что любая поставка оружия Украине будет являться законным объектом нападения со стороны России.

# Оружие и боеприпасы # Борис Писториус

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