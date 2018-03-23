Состояние двоих пострадавших остаётся тяжёлым. Новые подробности аварии под Псковом с участием белорусского автобуса

Новости Беларуси. Состояние двоих пострадавших в аварии под Псковом остается тяжелым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас они находятся в реанимации.

Напомним, туристический автобус с нашими гражданами попал в ДТП 23 марта в 5 утра. Уже известно, что в нем находились 50 человек, включая школьников. В какой-то момент на трассе произошло столкновение автобуса с легковушкой.

О подробностях аварии нам сообщила по телефону пассажир автобуса.

«Самое ужасное, что пол-автобуса было деток». Очевидец об аварии белорусского автобуса в Псковской области