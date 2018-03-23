Двое погибших, 12 раненых. Во французском Требе ликвидировали мужчину, взявшего в заложники посетителей супермаркета

Новости Франции. Во французском городе Треб правоохранители ликвидировали мужчину, захватившего в заложники посетителей супермаркета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда полицейские оцепили здание, неизвестный заявил о своей приверженности к террористической группировке и открыл огонь. Было принято решение брать здание штурмом.

В ходе спецоперации около 20 человек удалось освободить. Не обошлось без жертв: два посетителя погибли, еще 12 получили ранения. На месте продолжают работать специалисты. Их задача – установить мотивы нападавшего. Премьер-министр страны назвал инцидент терактом.