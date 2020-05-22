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«Пилот решил, что хочет сделать круг. Почему он так поступил?» Подробности авиакатастрофы в Пакистане

22 мая 2020 17:04
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Новости Пакистана. Подробности авиакатастрофы в Пакистане. Следственная группа на месте крушения обнаружила черный ящик лайнера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его расшифровкой уже занимаются специалисты.

«Пилот решил, что хочет сделать круг. Почему он так поступил?» Подробности авиакатастрофы в Пакистане-1

Напомним, ЧП произошло днем 22 мая неподалеку от аэропорта города Карачи. Лайнер «Пакистанских международных авиалиний» рухнул на густонаселенный жилой район.

«Пилот решил, что хочет сделать круг. Почему он так поступил?» Подробности авиакатастрофы в Пакистане-4

Из-под обломков разрушенных зданий спасены около 20 местных жителей. В списке погибших более 30 человек, еще несколько десятков граждан доставлены в больницы.

Крушение пассажирского самолёта в Пакистане. Что известно и кадры с места ЧП  

Самолет выполнял внутренний рейс из Лахора в Карачи. По предварительной информации, на его борту находились 107 человек.

Возможной причиной крушения называют технические неполадки. Известно, что лайнер дважды заходил на посадку, а перед падением командир экипажа сообщил диспетчеру о проблемах с двигателем и шасси.

«Пилот решил, что хочет сделать круг. Почему он так поступил?» Подробности авиакатастрофы в Пакистане-7

Малик Аршад, официальный представитель «Пакистанских международных авиалиний»:
Это чрезвычайно душераздирающий инцидент. Наш самолет А320 упал. Последнее сообщение мы услышали от пилота. Он сказал, что у самолета возникла техническая проблема. Ему сообщили, что обе взлетно-посадочные полосы готовы к окончательному заходу на посадку и что он может приземляться на любой из них. Но пилот решил, что хочет сделать круг. Почему он так поступил? В чем была техническая проблема? Мы узнаем, когда я приеду в Карачи.

«Пилот решил, что хочет сделать круг. Почему он так поступил?» Подробности авиакатастрофы в Пакистане-10

В больницах города объявлен режим чрезвычайного положения. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.

# Крушение # Малик Аршад # Фотофакт

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