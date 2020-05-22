«Пилот решил, что хочет сделать круг. Почему он так поступил?» Подробности авиакатастрофы в Пакистане

Новости Пакистана. Подробности авиакатастрофы в Пакистане. Следственная группа на месте крушения обнаружила черный ящик лайнера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его расшифровкой уже занимаются специалисты.
Новости Пакистана. Подробности авиакатастрофы в Пакистане. Следственная группа на месте крушения обнаружила черный ящик лайнера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его расшифровкой уже занимаются специалисты.
Напомним, ЧП произошло днем 22 мая неподалеку от аэропорта города Карачи. Лайнер «Пакистанских международных авиалиний» рухнул на густонаселенный жилой район.
Из-под обломков разрушенных зданий спасены около 20 местных жителей. В списке погибших более 30 человек, еще несколько десятков граждан доставлены в больницы.
Крушение пассажирского самолёта в Пакистане. Что известно и кадры с места ЧП
Самолет выполнял внутренний рейс из Лахора в Карачи. По предварительной информации, на его борту находились 107 человек.
Возможной причиной крушения называют технические неполадки. Известно, что лайнер дважды заходил на посадку, а перед падением командир экипажа сообщил диспетчеру о проблемах с двигателем и шасси.
Малик Аршад, официальный представитель «Пакистанских международных авиалиний»:
Это чрезвычайно душераздирающий инцидент. Наш самолет А320 упал. Последнее сообщение мы услышали от пилота. Он сказал, что у самолета возникла техническая проблема. Ему сообщили, что обе взлетно-посадочные полосы готовы к окончательному заходу на посадку и что он может приземляться на любой из них. Но пилот решил, что хочет сделать круг. Почему он так поступил? В чем была техническая проблема? Мы узнаем, когда я приеду в Карачи.
В больницах города объявлен режим чрезвычайного положения. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.