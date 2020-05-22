«Пилот решил, что хочет сделать круг. Почему он так поступил?» Подробности авиакатастрофы в Пакистане

Новости Пакистана. Подробности авиакатастрофы в Пакистане. Следственная группа на месте крушения обнаружила черный ящик лайнера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его расшифровкой уже занимаются специалисты.

Из-под обломков разрушенных зданий спасены около 20 местных жителей. В списке погибших более 30 человек, еще несколько десятков граждан доставлены в больницы.

Крушение пассажирского самолёта в Пакистане. Что известно и кадры с места ЧП

Самолет выполнял внутренний рейс из Лахора в Карачи. По предварительной информации, на его борту находились 107 человек.

Возможной причиной крушения называют технические неполадки. Известно, что лайнер дважды заходил на посадку, а перед падением командир экипажа сообщил диспетчеру о проблемах с двигателем и шасси.