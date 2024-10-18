Певица Полина Гагарина намерена избавиться от санкций ЕС

Российская певица Полина Гагарина считает неправомерными санкции, которые были ранее введены в отношении нее Европейским судом. Информация опубликована на официальном сайте инстанции.
Российская певица Полина Гагарина считает неправомерными санкции, которые были ранее введены в отношении нее Европейским судом. Информация опубликована на официальном сайте инстанции.
Сообщается, что Гагарина направила требование аннулировать «решение Совета (CFSP) 2024/1738 от 24 июня 2024 года, изменяющее Решение 2014/145/CFSP об ограничительных мерах».
В июне текущего года ЕС введены ограничительные меры, направленные против ряда деятелей культуры РФ, им были предъявлены обвинения «в участии в государственной пропаганде».