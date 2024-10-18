В Германии не хватает более 800 тысяч квартир

За последние 10 лет аренда жилья в странах Европы выросла в среднем на 20 %. Многие вынуждены съезжать со съемных квартир, в которых проживали десятилетиями, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По количеству арендованного жилья лидером является Германия. Более половины населения вынуждены снимать апартаменты. Сейчас в стране не хватает более 800 тысяч квартир. По итогам прошлого года число людей без определенного места жительства составило около 600 тысяч человек, из них 50 тысяч вынуждены жить на улице.