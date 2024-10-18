Оппозиционные партии в Грузии подготовили сценарий конституционного переворота

Великобритания намерена направить танки на восточные рубежи НАТО

По предварительным оценкам, речь может идти об отправке в Прибалтику до 5 тысяч военнослужащих в 10-дневный срок. При этом около тысячи британских военных, которые были ранее размещены на территории Эстонии, продолжат нести свою службу в регионе.