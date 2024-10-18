Оппозиционные партии в Грузии подготовили сценарий конституционного переворота. Они планируют его осуществить после парламентских выборов. Об этом заявил спикер законодательного органа Шалва Папуашвили, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Политик также упомянул идею технического правительства, которую предложила оппозиции президент страны Саломе Зурабишвили. Согласно ее задумке, в случае победы оппозиционных партий на выборах будет создано временное правительство, задачей которого станет осуществление реформ. Отметим, в 2025 году, по предложенной президентом хартии, которую подписали лидеры оппозиции, пройдут повторные выборы.