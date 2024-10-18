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Польша увеличит военный контингент на 22,5 тысячи человек

18 октября 2024 06:57
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Польские власти продолжают накачивать страну вооружением и увеличивать военный контингент. В 2025 году численность армии республики составит практически 230 тысяч солдат, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша увеличит военный контингент на 22,5 тысячи человек-2

Отмечается, что численность Вооруженных сил Польши увеличится на 22,5 тысячи военнослужащих. Правительство страны дало положительное заключение по проекту оборонного бюджета, выделив на него дополнительное финансирование, которое составит более 46 миллиардов долларов.

# Международная политика

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