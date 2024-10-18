Польша увеличит военный контингент на 22,5 тысячи человек

Польские власти продолжают накачивать страну вооружением и увеличивать военный контингент. В 2025 году численность армии республики составит практически 230 тысяч солдат, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Польские власти продолжают накачивать страну вооружением и увеличивать военный контингент. В 2025 году численность армии республики составит практически 230 тысяч солдат, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отмечается, что численность Вооруженных сил Польши увеличится на 22,5 тысячи военнослужащих. Правительство страны дало положительное заключение по проекту оборонного бюджета, выделив на него дополнительное финансирование, которое составит более 46 миллиардов долларов.