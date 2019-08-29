Петицию с требованием отменить приостановку работы парламента подписали уже более миллиона британцев

Новости Великобритании. Британцы против приостановки работы парламента. Соединенное Королевство охватили массовые протесты, а петицию с требованием отменить решение Бориса Джонсона подписали уже более миллиона человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Великобританию охватили массовые протесты после решения о приостановке работы парламента

28 августа королева Елизавета II одобрила предложение премьера о заморозке работы правительства до 14 октября.

Из-за приостановки работы британского парламента будет поднят вопрос о доверии премьеру

В тексте петиции возмущенное общество ссылается на 50-ю статью Лиссабонского договора о ЕС. В документе говорится о том, что до того момента, как срок переговоров между сторонами не будет продлен или Великобритания не откажется от Brexit, работа парламента не может быть приостановлена.