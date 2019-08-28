Из-за приостановки работы британского парламента будет поднят вопрос о доверии премьеру

Новости Великобритании. Британская королева одобрила запрос премьера Бориса Джонсона о приостановке работы парламента до 14 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, вернувшись с «каникул» 3 сентября, парламентарии проработают всего несколько дней, за которые должны будут успеть помешать жесткому «разводу» Королевства с Евросоюзом.