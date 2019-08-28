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Из-за приостановки работы британского парламента будет поднят вопрос о доверии премьеру

28 августа 2019 18:26
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Новости Великобритании. Британская королева одобрила запрос премьера Бориса Джонсона о приостановке работы парламента до 14 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за приостановки работы британского парламента будет поднят вопрос о доверии премьеру-1

Таким образом, вернувшись с «каникул» 3 сентября, парламентарии проработают всего несколько дней, за которые должны будут успеть помешать жесткому «разводу» Королевства с Евросоюзом.

Из-за приостановки работы британского парламента будет поднят вопрос о доверии премьеру-4

По мнению политиков, Джонсон предпринял такой шаг, чтобы лишить парламент права голоса в преддверии Brexit. В связи с этим лидер британской оппозиции намерен на следующей неделе поднять вопрос о доверии премьер-министру.

# Brexit # Борис Джонсон # Фотофакт

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