Великобританию охватили массовые протесты после решения о приостановке работы парламента

Новости Великобритании. Великобританию охватили массовые протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жители недовольны решением властей приостановить работу парламента. Наибольшее число митингующих собралось в Лондоне. Они перекрывали главные улицы, после чего собрались на Даунинг-стрит.

Отметим, накануне королева Елизавета II одобрила предложение премьера о приостановке работы правительства до 14 октября. У политиков будет всего две недели, чтобы помешать состояться Brexit без сделки с Брюсселем. Напомним, Великобритания должна покинуть Евросоюз 31 октября.