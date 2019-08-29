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Великобританию охватили массовые протесты после решения о приостановке работы парламента

29 августа 2019 13:42
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Новости Великобритании. Великобританию охватили массовые протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жители недовольны решением властей приостановить работу парламента. Наибольшее число митингующих собралось в Лондоне. Они перекрывали главные улицы, после чего собрались на Даунинг-стрит.

Отметим, накануне королева Елизавета II одобрила предложение премьера о приостановке работы правительства до 14 октября. У политиков будет всего две недели, чтобы помешать состояться Brexit без сделки с Брюсселем. Напомним, Великобритания должна покинуть Евросоюз 31 октября.

Великобританию охватили массовые протесты после решения о приостановке работы парламента-1

Великобританию охватили массовые протесты после решения о приостановке работы парламента-3

Великобританию охватили массовые протесты после решения о приостановке работы парламента-5

# Международная политика # Фотофакт

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